Politiek Meierijstad wil af van ‘fooi’ voor bouwers

,,Een fonds vol fooien.” Zo noemt raadslid Mirjam van Esch van oppositiepartij Hart het aangekondigde compensatiefonds voor sociale woningbouw in Meierijstad . Kort gezegd gaat het om een ‘boete’ van 11.600 euro per sociale huurwoning die een ontwikkelaar te weinig bouwt. Sinds 2018 hanteert Meierijstad de regel dat ieder bouwproject vanaf vier woningen voor een kwart uit sociale woningen moet bestaan. Omdat dit in de praktijk vaak niet haalbaar is, komt het college van B en W nu met het voorstel om een compensatiefonds in te voeren.

‘Doekje voor het bloeden’

,,Die 11.600 euro is niet meer dan een doekje voor het bloeden", vindt Ruud Merks van de SP. ,,Op deze manier kan een ontwikkelaar op een simpele manier zijn plicht afkopen om sociale huurwoningen te bouwen.” Ook de coalitiepartijen CDA en PvdA vinden het bedrag van 11.600 euro veel te laag. ,,Waarom geen 40.000 of 50.000 euro per huurwoning, zoals in andere gemeenten ook het geval is”, stelt Jankees Schwiebbe van de grootste partij, het CDA.

‘Wat heeft de wethouder bereikt?’

Compagne beet van zich af: ,,Meierijstad gaf zichzelf als opdracht om 4000 woningen te bouwen in de periode 2018-2028. In de jaren 2018 en 2019 zijn al ruim duizend woningen gebouwd, we zitten in twee jaar tijd dus al op een kwart van onze doelstelling.” Volgens cijfers van de gemeente gaat het in totaal om 1072 huizen. Hiervan is het gros in Veghel gebouwd (384), maar er zijn ook dorpen waar niet of nauwelijks is gebouwd, zoals Olland, Wijbosch en Nijnsel. Van Asseldonk wees daar ook nog eens op: ,,Het gevoel bij die inwoners is heel anders.”