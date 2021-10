Polsbandje na coronacheck? Niet in Boxtel en Schijndel: ‘Ze zijn hier honkvast’

Gestel krijgt het druk met herstel van bruggen

13 oktober SINT-MICHIELSGESTEL - De komende jaren moet Sint-Michielsgestel extra geld vrijspelen in de begroting voor het renoveren of vervangen van een aantal bruggen. Geld dat nu nog niet in de begroting staat. Het gaat om zeker acht bruggen die nader onder de loep worden gelegd, zoals de Piet van der Lee-brug in Sint-Michielsgestel.