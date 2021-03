‘Praten over mislukte Boxtelse enquête achter gesloten deuren is de wens van de raad’

Nee, het college gaat niet in op de kritiek die er is gekomen van de Boxtelse oppositiepartijen op de besloten vergadering die voor vanavond op de rol staat over de mislukte enquête. En ja, die bijeenkomst voor raadsleden gaat gewoon door. ,,Deze afspraak en de wens van de gemeenteraad om dit gesprek te hebben, blijft staan", laat het bekritiseerde college via een woordvoerder weten. ,,We reageren voorafgaand daaraan niet op wat er nu is gezegd. Pas nadat er met elkaar is gesproken wordt er naar buiten gecommuniceerd."