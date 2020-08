Praten over zingeving van het leven én voetbal: Daar ontkom je natuurlijk niet aan in een klooster’

Acht franciscanen, twee clarissen, twee leden van de derde orde en een sabbatgast wonen samen in het Stadsklooster San Damiano in Den Bosch. De oudste bewoner is 88, de jongste 40.

Eenvoud

,,Als ik het leven hier in één woord moet omschrijven, is eenvoudig het meest toepasselijk", vertelt minderbroeder en gardiaan Hans van Bemmel. Het kloosterleven is, zo geeft hij aan, een leven waar je heel bewust voor kiest, maar: ,,Niks menselijks is ons vreemd. We hebben hier soms dezelfde ongemakken als andere samenwonenden. En ja, soms ook wel eens een meningsverschil. Het belangrijkste vinden we hier dat je elkaar in zijn of haar waarde laat, het een-op-een met elkaar uitspreekt."

‘Biechtbel’

Als er ergens volgens gemeenschapsregels wordt geleefd, dan is het wel in een klooster. Veel dingen gebeuren gezamenlijk. Eten, klusjes, en hulp of een luisterend oor bieden aan bezoekers. In het klooster hangt niet voor niets een 'biechtbel'. Hoewel ouderwets biechten volgens de broeders niet veel meer voorkomt. ,,Het zijn meer biechtgesprekken over invulling en zingeving van het leven. Daar hebben we het trouwens met elkaar ook vaak over. Politieke en maatschappelijke onderwerpen schuwen we daarbij niet."

Feyenoord en Ajax

Ook luchtiger zaken komen aan bod. Voetbal voorop, vooral die eeuwige strijd tussen Ajax en Feyenoord. De memorabilia in de kamer van broeder Hans verraden in elk geval grote liefde voor de club uit Rotterdam.

De belangrijkste gedeelde activiteit - en dat gebeurt drie keer per dag - is nog altijd: samen bidden. Broeder Hans lacht: ,,Daar ontkom je natuurlijk niet aan in een klooster."