Première van twee toneelstukken in gemeente Boxtel

Kaplaarzen

Meer verklappen is streng verboden, maar kaplaarzen zijn in UitZicht voor zowel spelers als bezoekers essentieel. Evenals een flexibele geest. Alles draait om 'Thuisproject De Barrier', waarbinnen mensen die in de maatschappij geen plek hebben, toch proberen een levensdoel te vinden. Het gaat er niet zachtzinnig aan toe. ,,Vertrouwen in de mens gaat u hier niet vinden'', zo wordt binnen De Barrier gesteld. ,,Wij zijn allen zondaars." UitZicht is een ontdekkingsreis naar onze medemens. Soms grappig, soms rauw, altijd verrassend.

Pizzabezorger

Junglekoorts werpt een pijnlijke blik op ons reislustige westerlingen, die diep de Amazone intrekken, hoofdzakelijk om de buren te imponeren. Vervolgens panikeren ze over vieze schoenen en het gebrek aan een pizzabezorger, terwijl ze in een gevaarlijke dictatuur zijn beland. In het verleden speelde Toneelclub Liempde, toen nog als KPJ-toneel, veelal kluchtachtige stukken. Die tijd is voorbij. Ook deze club daagt zichzelf uit, onder meer met veertien gastspelers, waarvan de jongste nog geen drie jaar is en de oudste al in de zeventig.