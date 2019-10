Presentatie volgende week: beleid voor ouderen in Boxtel klaar

Senioren in Boxtel luiden al geruime tijd de noodklok. Problemen kunnen zich in sneltreinvaart aandienen door onder meer de vergrijzing, maar aandacht in gemeentelijk beleid voor zaken als huisvesting, zorg, sociaal netwerk en zelfredzaamheid van al die ouderen is er te weinig. Maar het college heeft de urgentie van een integraal ouderenbeleid inmiddels omarmd. Na een aantal plenaire bijeenkomsten, mede geïnitieerd door de gemeente en met een vooraanstaande rol van burgemeester Fons Naterop, zijn daarom gerontoloog Diny Stolvoort (WoonWijs), Leo de Kort (Hobbycentrum), Ad van den Brand (Ouderen in Regie) en Jac Nouwens (Kinderboerderij) aan de slag gegaan met de notitie Samen ouder worden in Boxtel als resultaat.