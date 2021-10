Priklocatie verhuist halsoverkop binnen sporthal De Braken

BOXTEL - De priklocatie in sporthal De Braken in Boxtel, die de GGD Hart voor Brabant vanaf half mei 2021 in gebruik had voor de massa-vaccinatie tegen het coronavirus, is halsoverkop verhuist. De achttien prikstraten zijn in de sporthal afgebroken om ze in de tennishal van De Braken weer op te bouwen. Daarmee is de sporthal weer beschikbaar voor alle binnensporten.

Het moest snel gebeuren. Na een spoedoverleg tussen GGD Hart voor Brabant, de gemeente Boxtel en sporthal De Braken, is in goed overleg besloten om de achttien prikstraten in de sporthal af te breken en ze de komende dagen weer op te bouwen in de tennishal van De Braken. ,,De GGD wil heel graag hier blijven. Want ze zijn zeer te spreken over de plek en de samenwerking. Dus hebben we daar gehoor aan gegeven. Maar ik ben ook wel heel blij dat de sporthal nu weer beschikbaar komt”, zegt Gerard Smit van De Braken.

Binnensport

Het binnensportseizoen is namelijk begonnen. En dat betekent dat het basketbal, zaalvoetbal, badminton, volley en straks ook ODC en MEP weer binnen willen sporten. ,,Denk ook aan het Baanderherencollege. We verhuren tal van ruimten namelijk ook aan hen om te kunnen sporten. Helaas kunnen tennissers binnen nu even niet terecht”, zo geeft Smit aan.

Volledig scherm Spullen van de prikstraat van de GGD Hart voor Brabant staan nu opgeslagen in de tennishal bij De Braken. © Domien van der Meijden

De priklocatie was tot nu toe een groot succes. Er werden 131.500 prikken gezet in sporthal De Braken in Boxtel. Nu is de locatie gesloten, maar de prikstraten worden dus in de andere hal weer opgebouwd. Wellicht zijn ze nodig voor mensen die nog een derde prik moeten hebben of voor het prikken zonder afspraak. De GGD laat nu de huur van de plek doorlopen tot einde dit jaar bij De Braken.

Quote Boxtel houden we nog in de lucht als reserve­plek Sandra Verhoeven, GGD Hart voor Brabant

,,Boxtel houden we nog een tijdje in de lucht als achtervang”, vertelt voorlichter bij de GGD Hart voor Brabant Sandra Verhoeven. ,,De grote massa-vaccinatie is nu voorbij. Maar denk aan mensen die een derde prik nodig hebben, zoals mensen met een ernstige afweerstoornis. Mogelijk kan er straks in Boxtel ook nog prikken zonder afspraak nodig zijn om de vaccinatiegraad verder op te schroeven.”

Reservestand

Een en ander ligt aan besluiten die nog genomen moeten worden de komende dagen in samenspraak met het RIVM. Daarmee laat de GGD Hart voor Brabant het oude plan los om alleen de priklocatie Veghel en Waalwijk nog in de lucht te houden. Ook Tilburg blijft ondertussen in de lucht. ,,En Uden, Boxtel en Berghem houden we in de reservestand. Als de situatie daar om vraagt, kunnen we dus zo weer opstarten”, weet Verhoeven.

Uitschieters

Boxtel was vanaf het begin een succes als priklocatie. ,,Vanaf 14 mei liep het goed. Er zijn in totaal 131.500 mensen gevaccineerd. De piekperiode lag tussen 13 juni en 22 juli met een gemiddelde van 1500 prikken per dag. Dat kon ook makkelijk in Boxtel omdat in de sporthal meer dan genoeg prikstraten waren gebouwd, maar liefst achttien. De uitschieters lagen tussen 25 juni en 4 juli. Toen zijn er in Boxtel dagelijks 2300 prikken gezet.”

Volledig scherm Drukte op de parkeerplaats bij de Braken. In een weiland werden honderden stelplaten neergelegd om er te kunnen parkeren. © Domien van der Meijden

Voor voldoende parkeerterrein werd een naastgelegen weiland aan de Braken ingericht voor de bezoekers. Honderden stelplaten werden op dat weiland uitgestald om alle auto’s van de bezoekers op kwijt te kunnen. Dat bleek meer dan voldoende voor de forse aanloop. Met een flink aantal gele verkeersborden in Boxtel werden de voorkeurroutes voor de bezoekers uitgezet richting Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Dit om niet al het verkeer via één route te sturen. Ook dat verliep soepel.