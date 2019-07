Prima sfeer op We Are Electric met 20.000 bezoekers

Levendige start van 24-uurs sportactie Den Dungen

19:35 SINT-MICHIELSGESTEL - Vroeg op de zaterdagmiddag al is het Dungense sportpark het domein voor vooral voetballende of korfballende kinderen zijn. Met tientallen zijn zij naar de sportvelden getogen. Zij hebben hetzelfde doel voor ogen als later op de dag, avond, nacht én zondagochtend, tot zondagmiddag 12 uur hun volwassen dorpsgenoten. Geld bijeen brengen voor het KWF. En dat gaat hen lukken, zo is al op voorhand bekend. De teller staat nog voor de eerste voet- of korfbal rolt, al boven de tienduizend euro. Dan moeten nog een kleine twintig uur volgen.