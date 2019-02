Prins Thijs d’n Urste en Prinses Philine zwaaien de scepter over Heikrikkeldurrup

In de Krikkelstal is zaterdagavond de nieuwe prins van de Heikrikkels onthuld. Prins Thijs d´un Urste en prinses Philine zijn het 51e prinsenpaar van Heikrikkeldurrup. Thijs van Stiphout werd 21 jaar geleden geboren in Mariaheide en is dus een echte Heikrikkel. Zijn vriendin Philine is 19 jaar. Phileine komt uit Veghel De twee leerden elkaar drie jaar geleden kennen tijdens de carnavals optochten. Thijs is de oudste zoon van Pieter en Miranda. Hij woont nog thuis met zijn jongere broer Luuk en zus Bente. Thijs werkt bij Dijkos in Uden als metaalbewerker en tekenaar op het kantoor. Thijs voetbalt bij de selectie van SCMH. Philine is een dochter van Twan en Esther van der Heijden en heeft een zus Pascalle. Ze werkt als doktersassistente bij huisartsenpraktijk medisch centrum de Linden in Son en Breugel. Het motto van het nieuwe prinsenpaar luidt: “We braaien dur nog gin end an!” Prins en prinses worden komend carnavalsjaar bijgestaan door adjudant Floyd Dekkers.