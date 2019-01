Prinses Noor en prins Thijs heersen over Mullukzuipertjesland

Noor kreeg veel lof toegezwaaid - ,,Je bent een natuurtalent" - en was verrast. ,,Ik had het niet gedacht. Erg leuk." Thijs had het 'een klein beetje verwacht' dat hij zou winnen. ,,Ik heb er echt zin in."

De jury was tevreden over het niveau van de deelnemers. ,,Supergoed", vond jurylid Peter Hellings. ,,Het wordt steeds beter. We kijken naar presentatie, originaliteit en of het carnavalesk is. Dat is echt weer beter dan vorig jaar."