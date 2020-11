Privacy kwijt door corona-app? ‘Door te poepen leg je pas écht veel van jezelf bloot’

SCHIJNDEL/BOXTEL - 'Aan uw poep zien we dat u corona heeft. Ook al heeft u misschien nog geen klachten, blijf binnen en ga in quarantaine.' 'Uit de uitwerpselen van u en uw buurtgenoten blijkt dat bovengemiddeld veel mensen in uw wijk last hebben van ringworm/griep/astma/kanker/een andere ziekte, namelijk:... . Ga langs de huisarts en laat u onderzoeken/wees extra alert op persoonlijke hygiëne/verbeter uw levensstijl/slaap een tijdje apart van uw partner (doorhalen wat niet van toepassing is).'