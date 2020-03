Pro-actief handelen is redding voor voorstelling ‘Snorro’

SINT-MICHIELSGESTEL - Evenals bij alle evenementen in ons land ging er ook een streep door de voorstellingen van OKtoneel in Sint-Michielsgestel. Voor afgelopen en komend weekeinde waren 550 kaarten verkocht.

Het Gestelse toneelgezelschap koos voortijdig voor ‘actie’ als tegengif bij het besluit. Door adequaat en voortvarend handelen van het bestuur komt ‘Snorro’ tóch naar De Meander, op 1, 2 en 3 mei. Als het coronavirus dan bedwongen is.

Publiek laten beslissen

,,Bij de eerste signalen dat het de verkeerde kant opging met het coronavirus, kwamen we dinsdag als bestuur bij elkaar”, zegt Lieke Smolders, voorzitter van OKtoneel. Met meteen de optie ter tafel om de voorstelling, met première afgelopen zaterdag, te laten doorgaan.

,,Aanvankelijk was het onze bedoeling om het publiek zelf die beslissing te laten nemen.” Die gedachtegang kon al op woensdagochtend in de prullenbak, toen de gemeente volgens Smolders ‘dringender en dwingender de verantwoordelijkheid bij ons legde’. Voordat premier Rutte heel het land ‘op slot’ verklaarde had OKtoneel haar vrijwilligers én kaartbezitter via social media al geïnformeerd: De voorstellingen zijn geschrapt.

Volledig scherm OK Toneel © OK Toneel

Pijnlijk

,,Dat deed pijn”, reageert Mari Steenbakkers, als ‘Snorro’ een der hoofdpersonen, ,,we waren er klaar voor. Ik was erg teleurgesteld, want je wil je als groep laten zien bij het publiek. Van de andere kant, ik heb natuurlijk wel begrip voor het besluit.”

Met Steenbakkers zijn er nog 19 acteurs die hun intensieve voorbereidingen in het water dreigden te zien vallen. Dreigden, immers Smolders c.s. beraadden zich intussen op een alternatief. Met haar leden en de leiding van De Meander, de speellocatie. Wederzijds begrip bij de onvoorziene situatie kreeg de boventoon.

Elasticiteit

Volgens Rien Schakenraad (directeur van De Meander) vraagt de huidige situatie om elasticiteit in handelen. ,,Kijk, wat nu gebeurt is een overmachtssituatie. Het coronaprobleem is groter dan De Meander. Dan laten wij ons sociale gezicht zien, en reageren we dus met empathie. Nu zijn niet de economische consequenties leidend. Dan missen we de inkomsten van wat biertjes en kopjes koffie”, zegt Schakenraad. De huur van zaalreservering voor twee uitgevallen weekenden is van de baan. ,,Daar gaan we geen discussie over voeren”, aldus de Meander-directeur.

Het alsnog doorgaan van de voorstellingen voelt voor OKtoneel als een zegen. ,,Omdat we willen spelen natuurlijk. Maar ook financieel. De 550 tot nu via internet verkochte kaarten (à 12,50 euro) zijn voor OKtoneel een fors bedrag”, meldt Lieke Smolders. ,,We hebben weliswaar wat vlees op de botten, maar om dat te behouden zijn die inkomsten noodzakelijk.” Wederom topoverleg, over nieuwe speeldata. ,,1, 2 en 3 mei staat nu aangekruist”, verklapt Rien Schakenraad. Vier voorstellingen in drie dagen. Maar, zijn alle acteurs en vrijwilligers beschikbaar?

