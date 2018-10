‘Probeer een tijdje het afsluiten van de Nieuwstraat als proef’

Bouw toestellen beweegrou­te Helvoirt gestart

22 oktober HELVOIRT - Een beweegroute voor jong en oud in Helvoirt is bijna klaar. De bouw is vandaag gestart. Op 31 oktober wordt de route officieel geopend. Zowat alle Helvoirtse instanties die met gezondheid en bewegen te maken hebben, leverden hun bijdrage in de zin van deskundigheid, advies en inspraak. De werkgroep beweegroute vormde de kartrekker van deze permanente stimulering van bewegen.