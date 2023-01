Problemen met griep vallen (nog) mee in basisonderwijs Meierij

Bij scholenkoepel Talentis, met zeven scholen in Boxtel, hebben zich geen directeuren gemeld die problemen hebben omdat veel kinderen of leerkrachten ziek thuis zijn. Volgens directeur Leontine van Veghel van basisschool De Hobbendonken zijn per klas een tot twee kinderen ziek en is er één leerkracht ziek. ,,Wij verwachten dat er later in de week meer zieken zijn omdat kinderen en leerkrachten elkaar toch aan kunnen steken.”