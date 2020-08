Problemen rondom verkeersprojecten Boxtel zijn opgelost. Maar realisatie gaat nog even duren.

BALANS bepleit ‘keiharde’ aanpak overlast hangjeugd

25 augustus BOXTEL - Inwoners van de gemeente Boxtel moeten zich veilig kunnen voelen. En volgens BALANS is daar momenteel in een aantal gevallen geen sprake van. De politieke groepering baseert die mening op de meldingen die de partij de laatste tijd krijgt van overlast, veroorzaakt door hangjeugd. ,,Wij vinden dat daar keihard tegen opgetreden moet worden”, stelt BALANS in schriftelijke vragen aan het college over de kwestie.