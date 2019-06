Processierups in achtertuin en gemeente Haaren doet niks

Boxtel en Sint-Michiels­ges­tel beginnen opnieuw met BIN-net­werk: extra ogen en oren voor politie

9:19 SINT-MICHIELSGESTEL - De extra ogen en oren voor de politie, de Buurt Informatie Netwerken in Sint-Michielsgestel en Boxtel, gingen in 2017 teloor door een datalek bij e-mailadressen. Nu is er nieuwe en betrouwbaardere software gevonden, dus kunnen de BIN-netwerken weer de lucht in.