‘Proefkonijnen’ lijken tevreden over elektrische auto’s voor vervoer van senioren in Boxtel

Mien van Weert (85) maakte vorige week voor de Stichting Seniorenvervoer Boxtel een testritje in één van de nieuwe elektrische auto’s. De stichting wil later dit jaar binnen de gemeentegrenzen van Boxtel mensen van boven de 55 jaar vervoeren.

Zachtjes zoeft de auto weg

Het in- en uitstappen verloopt vlotjes op het parkeerterrein. Zachtjes zoeft de auto weg om even later na een rondje Boxtel geruisloos het terrein bij gemeenschapshuis De Rots weer op te rijden. Volgens Van Weert is het ook een groot pluspunt voor haar dat de auto er straks op het afgesproken tijdstip is.

Volledig scherm De in- en uitstap gaat vlotjes bij de nieuwe elektrische auto’s. © Jan zandee

Op zoek naar chauffeurs

Voorzitter Kees de Waal van de werkgroep Seniorenvervoer kijkt goedkeurend toe hoe de elektrische auto wordt geparkeerd. ,,We hebben nu achttien vrijwilligers”, zegt hij even later. ,,We willen met twintig chauffeurs en vijf planners beginnen. Die planners hebben we. We zoeken nog een aantal chauffeurs. Als die chauffeurs ook ritjes willen plannen is dat prima. Dan kunnen de vrijwilligers elkaar gemakkelijk vervangen.”

Quote Zo komen mensen die niet mobiel zijn hun huis tenminste weer uit Hans Mestrum , vrijwiliiger Seniorenvervoer Boxtel

Vrijwilliger Hans Mestrum (62) is iemand die je zowel als planner en chauffeur in kunt zetten. ,,Het lijkt me allebei leuk”, zegt hij. ,,Het is zinvol werk. Zo komen mensen die bijvoorbeeld niet goed ter been zijn hun huis tenminste weer uit.”

Ritjes naar de kapper en de KBO

Dan is het de beurt aan Nelly de Bresser (89) om haar proefrit te maken. ,,Prima instap!” oordeelt ze meteen. ,,Ik wil er ritjes mee maken naar de kapper. En hopelijk ook voor de KBO. Die contacten heb ik de afgelopen tijd erg gemist.”

Na de proefritten is het duidelijk: de voorkeur gaat naar de ‘Kia e-Soul’. Voorzitter de Waal heeft er vertrouwen in dat het allemaal op tijd lukt. ,,De levertijd van de nieuwe auto’s is drie à vier maanden”, zegt hij. ,,We starten dus op zijn vroegst in oktober of op zijn laatst in december. Het seniorenvervoer moet vóór 1 januari beginnen vanwege enkele subsidies.”

Geen man overboord

Er is volgens de voorzitter geen man overboord als de levertijd onverhoopt niet gehaald wordt. ,,Fysiotherapeut Hans Sluijters heeft als service dat hij mensen ophaalt en wegbrengt. We mogen zijn auto gebruiken om er eventueel een beginperiode mee te overbruggen” aldus de Waal. ,,Maar we moeten nog wél voldoende vrijwilligers vinden. Daar staat of valt het project in Boxtel mee.”