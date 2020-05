Proefvakken voor splinternieuw Mercuriusplein Berlicum: bewoners mogen zeggen wat ze goed vinden

BERLICUM - Sint-Michielsgestel geeft op een bijzondere manier inspraak aan bewoners in Berlicum. Ze laten in kleine proefvakken zien hoe het nieuwe Mercuriusplein eruit komt te zien. Daar kunnen bewoners online hun mening over geven.

Anders zou de zaal bij Den Durpsherd in Berlicum helemaal vol zitten met belangstellenden. Maar nu dat door de coronacrisis niet kan, laat Sint-Michielsgestel op een andere manier bewoners meedenken over de herinrichting van het Mercuriusplein.

Quote We willen in proefvak­ken laten zien hoe het er straks uit kan zien Monique Weber, Projectleider Mercuriusplein

Zo verschijnen er aan het einde van deze maand of begin volgend maand een paar proefvakken op het plein met alle steensoorten die gebruikt worden voor de parkeervakken, de rijvakken en de stoep. ,,Zo willen we in kleine brokjes laten zien hoe het er straks uit kan komen zien. Er komen ook nieuwe lantaarnpalen bij te staan. Zo kan een breed publiek op onze site pleinciviel.nl/mercuriusplein toch mee blijven denken over de beste oplossingen voor de herinrichting van het plein”, zegt projectleider Monique Weber van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Bewoners mee laten denken

Wethouder Ed Mathijssen vult aan: ,,Het nieuwe Mercuriusplein is er niet alleen voor de ondernemers, maar voor alle inwoners. Omdat we door het coronavirus nu geen informatieavonden kunnen houden, proberen we deze manier mensen mee te laten beslissen over steensoorten, bankjes en de inrichting van het plein.”

Fontein zit nog wel in het plan

Later dit jaar moet de gemeenteraad over het uiteindelijke herinrichtingsplan een beslissing nemen. ,,We hebben nu de komst van een fontein nog in het plan zitten. We horen dan ook graag van het publiek wat ze daar van vinden. Ik weet dat er politieke partijen zijn die dit te kostbaar vinden. Straks weten we ook de mening van het publiek hierover. Dat kan de politiek dan in haar besluit mee laten wegen.”

Met feestdagen geen opengebroken plein

Er is voor gekozen om het Mercuriusplein pas na carnaval 2021 uit te voeren. ,,De ondernemers hebben daar duidelijk hun mening over gegeven. Dan hebben ze in november en december nog hun volle omzetten van de feestdagen. Na carnaval begint de reconstructie van het plein aan de kant van Smaakvol. Dan is rond de lente/zomer die kant al klaar en kunnen mensen, als corona het toelaat, alweer van de terrassen gebruik maken. We werken vanaf die hoek en de Jumbo zo richting COOP.”

135 parkeerplaatsen met blauwe zone

Er komen 135 parkeerplaatsen op het nieuw in te richten Mercuriusplein. ,,Langparkeerders worden geweerd door de komst van de blauwe zone. En die blauwe zone geldt alleen op de drukke dagen als vrijdag en zaterdag”, zegt projectleider Monique Weber. ,,De weekmarkt zal in de eerste periode in de hoek van de COOP plaatshebben. Als het eerste del klaar is, verhuist de weekmarkt naar het nieuwe deel, zodat we verder kunnen werken.”

Met ‘Balkum kermis’ alles weer klaar