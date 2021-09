Profvoetballers willen Schijndelse kinderen met voetbalschool iets extra's bijbrengen

De school is een initiatief dat verder gaat dan de trainingen van je eigen voetbalteam. ,,Het is niet zo dat de trainers in Schijndel geen goede training geven, maar we willen de kinderen in Schijndel iets extra's meegeven. Het is een aanvulling op de normale trainingen inderdaad", zegt Vincent de Vroomen van Voetbalschool Meierijstad.

Volledig scherm Vincent de Vroomen van Avanti is betrokken bij de Voetbalschool Meierijstad. © Robèrt van Lith/BD Kinderen van 8 tot en met 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de trainingen. Je hoeft volgens De Vroomen geen talent te hebben om mee te doen. ,,Ook al ben je net begonnen, je kunt gewoon aansluiten. De trainingen zijn voor jongens en meisjes.”

Profvoetballeven

Sven Blummel uit Schijndel voetbalt bij MVV Maastricht. Hij weet als geen ander hoe een profvoetballeven eruit ziet. ,,Op 7-jarige leeftijd ben ik bij PSV in de jeugd begonnen”, zegt hij. ,,Het was meteen veel trainen en vooral veel met techniek bezig zijn. De levenslessen die ik daarbij heb geleerd kan ik nu overbrengen op de kinderen.”

Blummel geeft de trainingen niet alleen. Niels Berkelmans (oud-speler van RKC Waalwijk en FC Den Bosch red.) en Jort van de Sande die bij FC Eindhoven speelt, staan hem bij. ,,Jort ken ik heel goed”, aldus Blummel. ,,Ik heb met hem gevoetbald bij FC Den Bosch. We hadden al langer plannen om zoiets als dit op te zetten. Door onze drukke wedstrijd- en trainingsschema’s is het er tot nu toe niet van gekomen’’, legt hij uit. ,,We wilden eigenlijk afgelopen jaar al starten. Dat ging door het coronavirus helaas niet", vult Van de Sande aan.

Quote Een voetbalcar­riè­re duurt geen tientallen jaren. Ik wil kijken of het trainer­schap iets voor mij is Sven Blummel, profvoetballer uit Schijndel

Het geven van trainingen is voor Blummel een nieuwe stap in zijn voetballoopbaan en wellicht een vak dat hij na zijn spelerscarrière wil gaan uitoefenen. ,,Een voetbalcarrière duurt natuurlijk geen tientallen jaren. Dus wil ik met het geven van deze trainingen ook gaan kijken of het trainerschap iets voor mij is.’’

Trainingen

De trainingen op 19 en 26 september zijn bij RKSV Schijndel en SV Avanti 31'. Er is volgens De Vroomen speciaal gekozen voor kleine groepen. ,,We willen persoonlijke aandacht. Dan kan je geen drie trainers zetten op honderd kinderen. Bij elke training kunnen 25 kinderen meedoen. Zo houden we het overzichtelijk.’’

Oefenen met de bal

Het drietal richt zich vooral op de techniek en de ontwikkeling van de kinderen. ,,Je wil natuurlijk dat ze iets leren dat ze nog niet beheersen. We laten de kinderen veel met de bal oefenen. Natuurlijk is er af en toe nog ruimte voor een partijtje", legt Blummel uit.

De kinderen kunnen na de kennismakingsbijeenkomsten ervoor kiezen om nog eens tien trainingen bij te wonen. Van de Sande: ,,We willen dat een speler over het algemeen beter wordt. Daar heb je wel even wat tijd voor nodig. De kinderen die dat willen, krijgen zo de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen.”