Progressief'96 kiest partners voor na opsplitsing van Haaren

HAAREN - Politieke partij Progressief'96 uit Haaren heeft na maanden van verkennende gesprekken gekozen met welke partijen uit de buurgemeenten ze na de herindeling gaat samenwerken. In Vught zijn dat PvdA-GroenLinks en D66, in Boxtel is dat Combinatie’95 en in Oisterwijk de lokale partij PRO. Voor Tilburg heeft de Haarense partij nog geen keuze gemaakt, omdat daar geen verkiezingen plaats hebben vanwege de opsplitsing van de gemeente Haaren.

De partij zegt gekozen te hebben voor progressieve partijen die iets in de melk te brokkelen hebben in hun gemeente. Progressief'96 vormt in Haaren samen met het CDA de coalitie die aan de touwtjes trekt.

Het bestuur van Progressief'96 heeft het afgelopen jaar met achttien geestverwante partijen uit de buurgemeenten gesprekken gevoerd over de overdracht van het progressieve gedachtegoed dat leeft in de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel. Daarna is een keuze gemaakt, die inmiddels door het bestuur is voorgelegd aan de leden en goedgekeurd.

Kandidaten

Met de uitverkoren partijen in Vught, Boxtel en Esch is afgesproken dat leden van Progressief’96 op de kandidatenlijst kunnen komen voor de gemeenteraadsverkiezingen die nodig zijn vanwege de opsplitsing van Haaren. Maar uiteindelijk is het de individuele keuze van leden van Progressief'96 voor welke buurpartij zij zich gaan inzetten.

Volgend jaar zijn er nog diverse bijeenkomsten voor leden en aanhangers van de Haarense partij. Eentje in zowel Esch, Haaren als Helvoirt waarvoor alle politieke partijen uit respectievelijk Boxtel, Oisterwijk en Vught en burgemeester en wethouders van die plaatsen worden uitgenodigd. Later komt er in dezelfde drie dorpen van de gemeente Haaren nog een politieke markt vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.

Samenwerking'95

De andere lokale politieke partij in Haaren, Samenwerking'95, heeft al eerder besloten zich op te heffen na de opsplitsing. Leden die politiek actief willen blijven, moeten zelf onderdak zoeken bij een partij in de buurgemeente.