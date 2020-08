Promentis opent verslavingskliniek in oud klooster Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Sorghuys Meierijstad wordt per 30 september de nieuwe eigenaar van het oude Damianenklooster aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. In het voormalige gebouw van Novadic-Kentron komt onder meer een verslavingskliniek van Promentis.

Promentis, dat gespecialiseerd is in verslavingszorg en zijn hoofdkantoor in Den Bosch heeft, huurt ongeveer de helft van het rijksmonument aan de Schijndelseweg: twee afdelingen met behandelkamers en een centrale woonkamer.

Per 1 oktober neemt Promentis zijn intrek in het pand. De ggz-organisatie runde voorheen een verslavingskliniek in Zuid-Afrika. Doordat behandelingen daar niet meer mogelijk zijn als gevolg van het coronavirus heeft Promentis die kliniek gesloten en overgeplaatst naar Sint-Oedenrode.

Kapel

Voor de overige afdelingen in het gebouw zoekt Sorghuys Meijerijstad nog een of meer ‘passende huurders’. Volgens woordvoerder Ilse Staal wordt onder meer gedacht aan een instelling voor kinderen met autisme. In totaal telt het klooster vijf afdelingen, waarvan er vier acht jaar geleden door Novadic-Kentron zijn gemoderniseerd. In de plannen van de nieuwe eigenaar is ook ruimte voor ontspanning en recreatie. Zo zou de kapel bijvoorbeeld onderdak kunnen bieden aan horeca, conferenties, evenementen en fitness/wellness.

Ook worden er, in overleg met de gemeente, plannen ontwikkeld voor de rest van het 13,5 hectare grote terrein. Onder meer wil de nieuwe eigenaar, een BV waarin Sorghuys Investment en Focus International Real Estate uit Eindhoven samenwerken, op het terrein zorgwoningen gaan bouwen, een (zorg)hotel of een bed and breakfast en recreatiewoningen.

Vlagheide en Kienehoef

,,Ook denken we eraan om een verbinding te maken tussen de recreatiegebieden Vlagheide en Kienehoef”, aldus Staal. ,,De gemeente Meijerijstad heeft laten weten dat ze het kloosterterrein, geheel of gedeeltelijk, openbaar toegankelijk wil. De recreatiewoningen zijn ook bedoeld voor recreanten, die hier een of meer dagen op adem willen komen.” Hoeveel woningen op het complex worden gerealiseerd, is nog onduidelijk. ,,Daarover zijn we nog in overleg met de gemeente.”

Het van oudsher op het terrein gevestigde Damiaancentrum kan daar ook blijven, aldus de nieuwe eigenaar van het complex. Het ontmoetingscentrum huist in bijgebouwen van het klooster, heeft daar enkele werkplaatsen, verbouwt groente en houdt bijen.

Vught

Novadic-Kentron besloot vier jaar geleden al het pand als bezuinigingsmaatregel van de hand te doen. Eventjes was het pand in beeld als mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum. De instelling voor verslavingszorg heeft zijn jeugdkliniek verhuisd naar Vught.