Protest tegen woningbouw in pastorietuin Liempde: ‘Geen waardering voor uniek kerkelijk ensemble’

De gemeenteraad had geen oor voor de bezwaren van Het Groene Hart en heeft het plan dan ook inmiddels goedgekeurd. ,,Het plan gaat voorbij aan de betekenis van het verlies van het zeldzaam gaaf gebleven ensemble en dus ook de aantasting daarvan”, schrijft Het Groene Hart in het bezwaarschrift aan de Raad van State. ,,Cultuurhistorische waarden gaan daardoor verloren.”

Beter zichtbaar

De gemeente Boxtel stelt evenwel dat de samenhang van gebouwen en omgeving door het plan juist beter zichtbaar wordt. Onder meer omdat door rooien van coniferen meer licht ontstaat, de tuin voor het eerst openbaar toegankelijk zal zijn en er ook een nieuwe zichtlijn ontstaat vanuit de Vendelstraat. ,,Het plan is bovendien in nauw overleg met de Monumentencommissie tot stand gekomen”, zegt de gemeente in het verweer. Het Groene Hart is niet overtuigd.