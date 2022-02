Protestantse Kerk in Gestel komt goed weg bij storm Eunice

Op de gevel van de ruim 200 jaar oude kerk aan de Schijndelseweg in het centrum van Sint-Michielsgestel is precies te zien waar de kastanjeboom de kerk raakte; een bruine streep is hier een stille getuige van. ,,We kunnen inderdaad van geluk spreken", reageert koster Arie Bakker van de Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel/Schijndel. ,,En de boom had ook nog op de weg kunnen vallen, dat had helemaal verkeerd kunnen aflopen.”