Provincie wil paardencomplex in Helvoirt slopen, jonge ondernemers hebben ideeën voor ‘Beemdhoeve 2.0'

HELVOIRT - ‘Dit nieuws slaat in als een bom’ en ‘Dit kan en mag toch niet het einde zijn van De Beemdhoeve?’ Citaten uit vaak emotionele mailtjes die gebruikers van paardenpension De Beemdhoeve in Helvoirt deze week naar de provincie stuurden. De stal naast het Helvoirts Broek gaat eind september dicht en wordt daarna gesloopt.

Emmely, Thomas en Daan wijzen naar de spanten in de paardenstal. ,,Nestjes van boerenzwaluwen”, zegt Emmely Langenhuizen. ,,Er hebben hier afgelopen maanden bijna 25 koppeltjes gebroed. Er fladderen ook vleermuizen.”

Thomas van Bezouw (26), Daan Voets (29) uit Helvoirt en Emmely Langenhuizen (25) uit Haaren willen de paardenstal uit 1976 opknappen. Ze waren in overleg met de provincie, die eigenaar is, om er een moderne ‘Beemdhoeve 2.0' van maken. De paardenliefhebbers willen het paardenpension voortzetten en een theetuin voor ouderen realiseren. Verder zijn er ideeën voor ‘leasepaarden’ voor kinderen uit armere gezinnen en een natuurwandelroute voor scholieren.

Niets gehoord

Het is de vraag of er nog iets van de ideeën terechtkomt. ,,We hebben ons businessplan eind juni bij de provincie ingediend, maar niets meer gehoord”, zegt Thomas. ,,We worden aan het lijntje gehouden.”

De provincie wil ‘De Beemdhoeve’ na 1 oktober slopen en de grond aan Brabants Landschap verkopen. Thomas: ,,Slopen kost minstens 150 duizend euro aan gemeenschapsgeld. Dat is toch kapitaalvernietiging?”

Brabants Landschap geeft het Helvoirts Broek naast De Beemdhoeve een upgrade. Er komt in het weidevogelgebied rondom De Broekleij een beekdal. ,,De natuur van de Kampina bij Boxtel en de Loonse en Drunense Duinen worden zo met elkaar verbonden”, legt Emmely uit. ,,Het terrein van ruim 5000 vierkante meter met de stal buiten het natuurgebied bleek in april niet per se nodig”, zegt Daan. ,,Nu kennelijk wel.” Thomas: ,,Dit paardencomplex zou volgens Brabants Landschap het zicht op het nieuwe beekdal wegnemen.”

Vleermuizen

Het trio betwijfelt of de vleermuizenpopulatie in en om de paardenstallen goed is onderzocht. ,, Als er vleermuizen zitten, mag De Beemdhoeve niet zomaar tegen de vlakte”, weet Emmely. ,,We hebben in de stal pas nog een gewond babyvleermuisje gevonden.”

,,Volgens Thomas is er nog een heel belangrijk (sociaal) aspect waarom ‘De Beemdhoeve’ niet weg mag. ,,De mensen die hier komen zijn net familie. Kinderen kunnen paardjes aaien, wandelende ouderen komen even kletsen. Sloop ligt gevoelig. Dat blijkt ook uit al die ontroerende mailtjes.” Volgens de provincie Noord-Brabant zijn ‘alle onderzoeken naar flora en fauna afgerond’. Er zijn in de schuur ‘geen vleermuizen aangetroffen’.

Eén en ander betekent dat de stal volgende maand gesloopt kan worden. De grond kan dan door Brabants Landschap worden ingezet als ruilgrond zodat ‘op andere plekken extra natuur kan worden gerealiseerd’. ,,De ondergrond van de opstallen is daarbij nadrukkelijk onderdeel van dat proces”, reageert de provincie.