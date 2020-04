PubQuiz Brabant in Schijndel vanavond live online

SCHIJNDEL - ,,Het is vooral entertainment. Het gaat ook niet om de prijzen. Die hebben we niet eens”, zegt Berry Franssen, één van de organisatoren van PubQuiz Brabant.

,,Ja, een pilsje zoals we dat normaal in ons Schijndelse City-Theater ook doen. Die moet je nu trouwens wel uit je eigen ijskast pakken. Als er prijzen te winnen zijn, gaan mensen de antwoorden googelen of op Wikipedia zoeken. Het moet wel leuk blijven.”

In de aanbouw van Franssen in Schijndel wordt vandaag een studio gebouwd voor de eerste rechtstreekse online-uitzending van ‘Pubquiz Brabant’ in quarantaine’. ,,We willen er echt iets van maken. Met presentatoren in beeld die de vragen stellen. Hoeveel mensen er mee willen doen? Geen idee”, antwoordt Franssen. ,,Maar leuk toch dat mensen thuis weer iets te doen hebben?”

Veiligheidsadviezen

De organisatie van de quiz adviseert de deelnemers de veiligheidsadviezen van het RIVM in acht te nemen. ,,Met niet te veel mensen bij elkaar in één ruimte en anderhalve meter uit ertussen”, aldus Franssen. ,,Dat kunnen we inderdaad niet controleren. Maar Iedereen moet vooral goed voor zichzelf zorgen.”

De mensen die mee willen doen, kunnen in anderhalf uur tachtig vragen beantwoorden in allerlei categorieën. ,,Een fotoronde, sportvragen, onzin-vragen, actualiteit, filmvragen, van alles.. Er zitten ook vragen over corona bij”, aldus Franssen. De foto met de antwoorden kunnen na elke ronde naar een mobiel nummer worden ge-appt.

‘Meteen nakijken’

,,We proberen de antwoorden meteen na te kijken”, zegt de organisator. ,,Maar als er onverhoopt honderden reacties binnenkomen, is dat lastig. Dan komt de uitslag morgen pas. We kunnen niet meer doen dan ons best.”