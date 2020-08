Punt is gezet achter rolstoelproject Liempde

Video Beschonken automobi­list belandt met auto in sloot en raakt gewond in Haaren

19 augustus HAAREN - Een automobilist is dinsdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk aan de Mgr Zwijsenstraat in Haaren. De man, die onder invloed was van alcohol, raakte van de weg en belandde met zijn auto in een sloot.