Puzzelen voor gevorderden met vele honderden Diplodocusbotten in Boxtel

Aart Walen schuift het glazen luik van het laboratorium in het Oertijdmuseum in Boxtel open. Daar staat Jesse met zijn oma, met die ene brandende vraag op zijn lippen. ,,Hebt u alle botten van deze Diplodocus?” Aart moet het ontkennen. ,,Nee, dat hebben we niet. En weten nog niet eens hoeveel we wel hebben.” Hij wijst op vele tientallen dozen vol botten in de rekken. ,,In al die dozen zitten botten. Het wordt nog een verrassing wat we allemaal tegenkomen. We hopen nog tanden van andere roofdino’s te vinden tussen deze botten.”