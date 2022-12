PvdA-Groenlinks Boxtel vraagt aandacht voor elektriciteitsrekening chronisch zieken

Fractievoorzitter Mirjam Bemelmans vroeg tijdens de gemeenteraadsvergadering of bekend is om hoeveel inwoners in de gemeente dit zou kunnen gaan en of chronisch zieken met apparaten thuis 'zo snel mogelijk financieel geholpen zouden kunnen worden’.



,,Het kabinet heeft een energieplafond van 2900kWh vastgesteld. Bijvoorbeeld iemand met COPD en longfibrose is afhankelijk van een zuurstofconcentrator. Het verbruik is 400 Watt, dit is per jaar 3504 kWh. De vergoeding van de zorgverzekeraar is twaalf cent per uur”, rekende Bemelmans.