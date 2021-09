PvdA/GroenLinks roept op tot minder verzet tegen bouwplannen

Het is onderhand vaste prik. Een bouwplan heeft zich nog niet aangediend of alle omwonenden van het beoogde terrein klimmen op de barricaden. Mee ophouden, vindt de gemeenteraadsfractie PvdA/GroenLinks. Die mede-Boxtelaren oproept tot meer coulance. ,,We moeten ons er van bewust zijn dat we met meer mensen de beschikbare woonruimte moeten gaan delen. We leven samen in één samenleving”, vindt de partij.