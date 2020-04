PvdA maakt zich zorgen om rubberkorrels op Gestelse sportvelden: ‘Het liefst opruimen, die handel’

SINT-MICHIELSGESTEL - De PvdA in Sint-Michielsgestel maakt zich zorgen om de rubberen kunstgraskorrels die op drie velden zijn gebruikt in de gemeente. De partij heeft vragen gesteld over hoe de gemeente omgaat met de zorgplicht voor die velden.

De PvdA in Sint-Michielsgestel is er niet gerust op. ,,Het gebruik van rubbergranulaat-korrels op kunstgrasvelden is door de verspreiding en uitloging in de directe omgeving van de velden belastend voor het milieu. Hoe gaat de gemeente Sint-Michielsgestel om met de zorgplicht rond die velden?”, zo vraagt raadslid Jack de Vlieger zich af.

Recente uitspraak over velden vol rubber korrels

De Vlieger wijst onder meer op een recente uitspraak van de rechtbank in Rotterdam die een sportbedrijf van de gemeente Enschede een boete van 10.000 euro opgelegde en een proeftijd van van twee jaar. Dit voor het verspreiden van rubberkorrels rond twee kunstgrasvelden.

Bij SCI verdwenen velden met rubber korrels

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft niet veel van deze sportvelden. Want de velden van SCI op sportpark Heidelust zijn ontmanteld, nadat de fusieclub SCG’18 op Zegenwerp tot stand kwam en daar werden op de nieuwe velden kurkkorrels gebruikt. Alleen in Den Dungen en in Berlicum liggen samen nog drie velden met rubberkorrels op de kunstgrasvelden.

Extra voorzieningen kosten veel geld

De Vlieger zou graag zien dat Sint-Michielsgestel de omgevingsdienst ODBN toezicht laat houden en handhavend optreedt om toe te zien dat op de velden de zorgplicht wordt nagekomen. Dat betekent in feite dat er voorzieningen moeten komen rond de velden om verspreiding van de korrels in de nabij gelegen bodem wordt voorkomen. De PvdA wil dan ook wel weten of die extra voorzieningen veel geld kosten. Want in Tilburg moest er voor 300.000 euro extra worden geïnvesteerd om maatregelen te nemen om uitloging van die korrels naar het milieu te voorkomen.

Nog liever alles opruimen