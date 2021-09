Pythagoras speelt romantisch klassiek in Protestants kerkje

Na ruim een eeuw valt het doek voor Dungense slachterij Cooymans

11 september DEN DUNGEN - Opa Toon Cooymans nam in 1925 de slachterij over van een andere Cooymans die al wat jaren bezig was. Zoon Jan nam het stokje over van zijn vader en daarna de huidige generatie Ton Cooymans samen met zijn vrouw Manon. Meer dan een eeuw Cooymans Vlees bv in Den Dungen. Het werd een begrip. Maar nu valt echt het doek.