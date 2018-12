Raad Boxtel dubt over meer parkeerruimte voor fietsen of juist voor auto's

Waarop wethouder Herman van Wanrooij aangaf dat de tweejarige proef met de blauwe zone op 1 november dit jaar is afgelopen. ,,Maar we laten de kappen nog even op de parkeerautomaten, vanwege de inrichting van het centrum en de feestdagen. Inmiddels hebben we twee evaluatiegesprekken gevoerd met de ondernemers en die verliepen positief en voortvarend. Alle bevindingen worden op papier gezet en de resultaten van de evaluatie gaan in februari naar de raad.”

Van de Sande vroeg zich af of het denkbaar is dat de nieuw gecreëerde fietsparkeerplaatsen in de Rechterstraat weer worden teruggedraaid. ,,We kijken of ze hun nut hebben", reageerde Van Wanrooij. ,,Zo niet, dan gaan we ons erop herbezinnen. Maar als je in het weekend rondkijkt, zie je veel fietsen. Dus moeten we fietsenstallingen maken, bijvoorbeeld in de Rechterstraat vanaf Fellenoord tot aan de Hema. En als je genoeg fietsenstallingen hebt, dan kun je de verordening aanpassen en fietsen weghalen die her en der worden neergezet. Zoals bij de Bruna."