Raad Boxtel wil zicht houden op hoe bezuinigingen uitpakken

Zorgen over de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen. Met name voor de meest kwetsbare inwoners. Die worden breed gedeeld in de Boxtelse gemeenteraad.

,,Ik zie duidelijk een rode draad in onze discussie. We hebben allemaal zorgen over de bezuinigingen in het sociaal domein”, constateerde Balans-fractievoorzitter Gerlof Roubos gisteren tijdens de tweede avond van de begrotingsbehandeling.

Bijsturen bij problemen

Hij wil daarom regulier op de hoogte gehouden worden door de wethouders over hoe die bezuinigingen uitpakken om te kunnen bijsturen als zich problemen aandienen.

Vangnet?

Aanvankelijk wilde hij daarvoor, samen met Combinatie95 en INbox, een ‘vangnet ‘ in het leven roepen waaruit eventuele schrijnende gevallen de helpende hand geboden kon worden. Een toezegging van het college dat er al een dergelijk potje is, was evenwel voldoende het voorstel in te trekken.

Was er dinsdagavond vooral uit de hoek van de oppositie veel kritiek op de plannen van het college hoe de financiële huishouding van de gemeente op orde te brengen (door een reeks bezuinigingen die in de miljoenen lopen), gisteravond klonken er ook andere woorden.

Bieb en zwembad

,,De sociale structuur van Boxtel blijft ook met deze begroting overeind”, stelde Joep Schalkx van coalitiepartij Combinatie95. ,,Het college heeft goed gekeken wat wel en wat niet meer kan. Nog altijd is het zo dat er totaal veertig miljoen per jaar richting sociale gezicht van Boxtel gaat. Zaken als bibliotheek en zwembad blijven gewoon in tact.”

Zoals ook de onroerend zaakbelasting in ieder geval het komende jaar niet meer dan trendmatig zal worden verhoogd. Ondanks verwoede pogingen van vooral PvdA/GroenLinks en ook D66 daar wel toe te besluiten om zo meer geld te genereren.

Kopjes cappuccino

De combinatiepartij wilde er zelfs twintig procent bovenop doen. ,,Gaat om zeventig euro per jaar, een nieuw jurkje”, aldus fractievoorzitter Mirjam Bemelmans. Haar D66-college Mariëlle Wijffelaars dacht aan een wat kleinere bijdrage per gezin. ,,Zeven euro, twee kopjes cappuccino op een terras.” Maar zeven of zeventig euro, beide voorstellen kregen geen steun van de meerderheid.

Uiteindelijk kregen de bezuinigingsvoorstellen die gisteravond wel. De fracties van D66, CDA, SP en PvdA/GroenLinks, totaal acht van de 23 raadsleden, stemden tegen.