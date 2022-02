Raad Gestel vaart scherp aan de wind met Kentalis

Dat die discussie nog niet is volbracht had te maken met het feit dat halverwege de raadsvergadering in de Meander in Sint-Michielsgestel een penetrante geur de raadzaal binnendrong. Pottenbakkers die elders in het gebouw aan het werk waren, hadden een oven aan staan die de lucht verspreidde. Via het luchtkanaal kwam er een brandlucht in de raadzaal. Dat noopte burgemeester Han Looijen tot het vroegtijdig schorsen van de vergadering. Die gaat volgende week verder.