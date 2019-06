Raad gooit deur dicht voor woontoren in Schijndel

Esch is op de goede weg naar opsplit­sing

26 juni ESCH - Esch is zelfbewust op weg naar de opsplitsing van de gemeente Haaren. Dat mag geconcludeerd worden uit de bijeenkomst die vanavond werd gehouden over het leefbaarheidsplan voor het dorp dat in de maak is. Bewoners konden daar in De Es naar hartelust op schieten of er aanvullingen op geven. Kritiek was er amper, instemming volop.