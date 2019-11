Raad Haaren schiet extra geld voor dorpshuizen en school af

Die partij wilde in eerste instantie dat er eerst goede plannen (‘zonder franje') worden gemaakt met de betrokken besturen ‘zonder de beperking van het budget’. Ofwel: eerst bepalen wat nodig is voor de dorpshuizen Den Domp in Haaren, De Vorselaer in Biezenmortel en basisschool Willibrordus in Esch. En dan pas kijken wat de financiële gevolgen daarvan zijn en of de gemeenten die op 1 januari 2021 een Haarens dorp opnemen die voor hun rekening willen nemen. Later werd het voorstel afgezwakt en de passage over het budget verwijderd.