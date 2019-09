Raad Meierijstad: geen goedkope woningen in ‘dure’ wijk Veghel

Het leek haast een smeekbede van SP-raadslid Kees van Limpt in de gemeenteraadsvergadering van Meierijstad: ,,De nood is enorm hoog op het gebied van sociale woningbouw in Meierijstad. In villawijk Scheifelaar II in Veghel liggen grote stukken grond al meer dan tien jaar te wachten op de komst van dure woningen. En die lijken er voorlopig ook niet te komen. Waarom dan geen goedkope huurwoningen? Scheifelaar II kun je gerust een flop noemen, de villawijk is nooit uit de verf gekomen. De doelgroep van beter gesitueerden heeft volop keuzes om elders naar hartenlust duur te bouwen, denk aan Veghels Buiten. De wegen liggen er al lang op Scheifelaar II, het is een prima locatie voor tijdelijke huurwoningen of goedkope huur- of koopwoningen.”