Raad Meierijstad schuift heikele punten door vanwege lockdown

Wim Eijkemans stopt met zijn Schijndels ‘kindje’: ‘We hebben deze Plus van de bodem naar de top getild’

5 februari SCHIJNDEL – Zijn naam is bij een groot deel van de Schijndelse inwoners bekend. Jarenlang runde Wim Eijkemans een succesvolle Plus supermarkt in het dorp. Bovendien was hij zeer betrokken bij de gemeenschap. Maar nu staat hij op het punt om zijn ‘kindje’ te verlaten.