Raad van State brandt kwekersdistributiecentrum Berktweg Haaren af

In zijn voorlopige uitspraak zegt de voorzieningenrechter van de Raad van State dat de Berktweg te smal is voor het vrachtverkeer dat op het logistieke centrum zal afkomen. Het gaat om 43 vrachtwagens, 86 vervoersbewegingen per dag. Op de Berktweg kunnen vrachtwagens elkaar niet passeren. De rechter vindt verder dat Haaren in het bestemmingsplan niet heeft onderbouwd waarom het boomkwekerscentrum niet op een bedrijventerrein kan zitten. Ook op een bedrijfslocatie kan het centraal gelegen zijn voor de 33 boomkwekers die van het centrum gebruik zouden willen maken. De Raad van State vermoedt ook dat het bedrijf aan de Berktweg groter wordt dan de anderhalve hectare die de provincie maximaal wil toestaan voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied.