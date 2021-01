Raad van State stelt besluit Lennisheuvel weer uit

LENNISHEUVEL - De Raad van State heeft nog meer tijd nodig voor een besluit over de bezwaren die zijn ingediend tegen het bouwplan Achter den Eijngel. De beslissing is al voor de tweede keer met zes weken uitgesteld.

De bezwaren die zijn ingediend tegen het bouwplan Achter den Eijngel in Lennisheuvel vragen nadere studie. Dat heeft de Raad van State de gemeente Boxtel laten weten. De termijn waar binnen de afdeling bestuursrechtspraak een besluit had moeten nemen over de kwestie is daarom voor de tweede keer verlengd.

De zitting in Den Haag waar omwonenden en ook milieuvereniging Het Groene Hart hun bezwaren tegen het bouwplan kenbaar maakten, was al 21 september. Normaliter had de Raad van State binnen zes weken uitspraak gedaan. Begin november kreeg Boxtel al te horen dat de afdeling bestuursrechtspraak daar zes weken meer tijd voor nodig had. En onlangs viel een volgende brief bij de gemeente binnen waarin de Raad van State aankondigde daar nog eens anderhalve maand aan te zullen vastplakken. Geen uitspraak derhalve voor begin februari. Maar wel met de belofte ‘dat de zaak nadrukkelijk aandacht heeft en de afdeling er naar streeft verdere verlenging te voorkomen’.

Projectontwikkelaar Jansen De Jong wil aan de zuidkant van het dorp ruim tachtig woningen bouwen. Het plan staat in de steigers, het ‘bouwbord’ is al geplaatst. Een aantal omwonenden is evenwel niet gelukkig met de plannen. Zij vinden vrezen onder meer verkeersproblemen door de bouw van de nieuwe wijk. Vooral omdat de ontsluitingswegen aan de smalle kant zijn.

Ook vinden de bezwaarmakers het plan niet bij het karakter van Lennisheuvel passen. Zo stelde Adriaan van Abeelen van Het Groene Hart tijdens de zitting in Den Haag: ,,Er zijn in Lennisheuvel op een café na geen voorzieningen. Voor senioren is deze plek totaal ongeschikt. Ligt veel te ver van de voorzieningen in Boxtel.” Ook vindt Het Groene Hart het zonde dat een open en waardevol groen gebied plaats maakt voor verstening in de vorm van huizen.