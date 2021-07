Raad wil extra aandacht voor treinen met gevaarlijke stoffen door Boxtel ‘Maatregelen om risico’s te beperken’

SP in Boxtel verbolgen over schenden van vertrouwe­lijk­heid

20 juli BOXTEL - De Boxtelse fractie van de SP is in de wiek geschoten. De partij stelde onlangs vragen aan de burgemeester en ambtenaren over het ‘politiek en juridisch’ handelen van het college. Met daarbij het verzoek die brief vertrouwelijk te behandelen en dus niet aan de wethouders voor te leggen. Aan dat verzoek wordt volgens de SP geen gehoor gegeven.