‘Raadslid in Boxtel? Voor het geld hoef je het in ieder geval niet te doen’

'Ik zou niet zijn wie ik nu ben of kunnen wat ik nu kan, als ik geen raadslid was geweest'. Anja van den Einden stopt er desondanks mee. De Boxtelse, nog twee maanden fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks, wil er vooral mee zeggen dat raadslid zijn, meer is dan een betaalde hobby. ,,Het wordt onderschat wat het je aan persoonlijke ontwikkeling brengt. Natuurlijk zijn we in de dop allemaal mensen die zich graag met zaken bemoeien die we de moeite waard vinden, maar als raadslid leer je ook op een andere, grondigere manier je mening te vormen.”