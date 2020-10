Raadslid wil 'opstand' tegen woningen Esch: ‘Hier zit niemand op te wachten’

ESCH - Raadslid Christien van Schijndel van Samenwerking'95 is helder. Ze vindt vier woningen bouwen aan de Postelstraat in Esch een onzalig plan. Esch moet er zich massaal tegen verzetten, is haar oproep.

Het lijkt zo mooi. Een plannetje voor vier grote woningen aan de Postelstraat in Esch. Net buiten de bebouwde kom. De gemeente Haaren ziet het wel zitten. Maar het is tegen het zere been van Christien van Schijndel, raadslid namens Samenwerking'95. ,,Totaal geen behoefte aan. Esch zit te springen om andere huizen, voor starters, voor senioren. Het zit niet te wachten op deze dure, grote woningen.''

Op persoonlijke titel

De Essche, die twee jaar geleden met voorkeurstemmen in de gemeenteraad werd gekozen, roept daarom alle dorpsgenoten op in verzet te komen tegen het plan. Onder het motto van 'Esch let op uw saeck'. Dat doet ze, laat ze weten, op persoonlijke titel. Het ongenoegen zit namelijk zo hoog dat ze overleg met haar partijgenoten niet heeft willen afwachten en de oproep om massaal bezwaar te maken tegen het bouwplan alvast heeft gelanceerd.

Bijzonder, noemt wethouder Harry van Hal de handelwijze van Van Schijndel, al is die op persoonlijke titel. ,,Iedereen heeft het recht bezwaar te maken, maar apart dat een raadslid een actie als deze onderneemt. Temeer daar het vorige college, met een wethouder daarin van haar partij, dit plan in gang heeft gezet.''

Doorstroming

Van Hal zegt op de hoogte te zijn van de behoefte in Esch aan starters- en seniorenwoningen. ,,Daar voorziet dit plan ook deels in. Het zorgt voor doorstroming en door die verhuizingen komen andere woningen vrij voor ook starters.'' Van Hal wijst erop dat wettelijke regels geen andere bebouwing dan de beoogde vier woningen toestaan. ,,Het gaat om ruimte-voor-ruimtewoningen. Dit is de enige manier om in het buitengebied te bouwen. Andere woningen accepteert de provincie niet.''

Vandaar dat Van Schijndel met haar actie nog een ander doel heeft: wijzigen door de provincie van de dorpsgrens ter hoogte van de Postelstraat. ,,Zodat het gebied waar de vier woningen moeten komen binnen de kom valt en er daardoor ruimte ontstaat voor een geheel ander plan: een woonwijkje met huizen voor starters en senioren. Dat is geen makkelijke weg, maar wel haalbaar als heel Esch erachter gaat staan.''

Geen wijziging

Wethouder Van Hal laat weten dat het mogelijk wijzigen van de dorpsgrens op dit moment niet speelt. ,,Ook gezien het feit dat dit plan al lange tijd in voorbereiding is. Bovendien, de vraag is of dit op basis van de provinciale uitgangspunten een haalbaar scenario is. Dit gebied is namelijk niet in beeld voor verdere woningbouw in Esch.''