Rabobank Hart van De Meierij in Gestel vertrekt naar het Dommelsch Huys

Rabobank Hart van De Meierij is bijna twee jaar vruchteloos op zoek geweest naar een nieuwe kantoorlocatie in het centrum van Sint-Michielsgestel. Bas Doorn, directeur particulieren Rabobank Hart van De Meierij, is daarom extra blij dat die nieuwe stek nu eindelijk gevonden is: Het Dommelsch Huys aan de Torenstraat 5, tegenover de oude bibliotheek.

,,Het is een lange zoektocht geweest, maar we hebben een nieuwe plek gevonden. Nu kunnen we onze klanten in Sint-Michielsgestel duidelijkheid geven dat we met een kantoor in het dorp blijven.”

Groter kantoorpand