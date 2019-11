Rabobank Hart van De Meierij zet tijdelijk geldkiosk op parkeerplaats bij De Huif

SINT-MICHIELSGESTEL - De Rabobank zet tijdelijk een geldkiosk bij De Huif in Sint-Michielsgestel. Tot het nieuwe kantoor in het Dommelsch Huys klaar is.

Rabobank Hart van De Meierij opent op 7 december op de parkeerplaats bij het voormalige ontmoetingscentrum De Huif in Sint-Michielsgestel een geldkiosk. Daarmee borgt de Rabobank voor haar klanten dat ze geld kunnen blijven pinnen in Sint-Michielsgestel en geld kunnen storten.

Volledig scherm De geldkiosk komt op het parkeerterrein bij De Huif. © Domien van der Meijden

Volgens Martijn Schoones van Rabobank Hart van de Meierij gaat het om een losstaand gebouwtje van 6 bij 3 meter waar geld kan worden opgenomen en gestort. ,,De kiosk beschikt over een geldautomaat, stortautomaat en sealbagautomaat (geld storten voor ondernemers). Uiteindelijk is de Hortensiastraat als passende locatie door de gemeente aangedragen. Een zichtlocatie die veilig is voor bezoekers, en een plek waar je kan parkeren. Ook een plek waar iets meer verkeer geen problemen geeft.”

Quote De eerste week is er een adviseur bij de geldkiosk aanwezig Martijn Schoones, Rabobank

Op 7 december is de geldkiosk ‘in de lucht’, terwijl de automaten aan het Petrus Dondersplein nog tot 10 januari beschikbaar zijn. ,,Er zit wat overlap in. Zo pakken onze klanten niet mis op het pinnen”, aldus Schoones. ,,De automaten zijn straks losgekoppeld van ons kantoor en we begrijpen dat deze verandering voor een aantal van onze klanten spannend kan zijn. Daarom zorgen we ervoor dat de eerste week een adviseur van onze bank tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig is om klanten bij de geldkiosk te helpen met hun opname of storting.”

Volledig scherm Het Hoefijzer moet ook tegen de vlakte voor de bouw van het nieuwe complex de Raadskamer. © Domien van der Meijden

Het oude kantoor in het Hoefijzer op het Petrus Dondersplein wordt in januari gesloopt. Ondertussen kan de Rabobank het nieuwe, grotere kantoor aan de Torenstraat 3-5 (in het nieuwe Dommelsch Huys) pas aan het eind van het tweede kwartaal betrekken. Dus er is een overbrugging nodig. ,,Er zijn twee opties: tijdelijk in een pand of een mobiele locatie. De bank is de tijdelijke oplossing nog aan het onderzoeken. We willen onze klanten en medewerkers ook in deze maanden een zo goed mogelijke huisvesting bieden.”