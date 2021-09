Rabobank sluit kantoren in Boxtel, Schijndel en Rooi

BOXTEL/SCHIJNDEL - Omdat het aantal bezoekers aan de bankkantoren van de Rabobank sterk afneemt, mensen doen hun bankzaken steeds meer online op de app of computer, heeft de Rabobank Hart van De Meierij besloten het kantoor in Boxtel, Schijndel en Sint-Oedenrode te sluiten. In Schijndel en Rooi waren de kantoren al een tijd dicht vanwege corona.

Een exacte datum voor de sluiting van het kantoor in Boxtel is er nog niet. Hart van De Meierij meldt dat de sluiting dit najaar plaats heeft. Boxtelaren die daarna een afspraak willen maken met medewerkers van de Rabobank kunnen dan terecht op het industrieterrein Ladonk in Boxtel bij het Datacenter Rabobank op de Bloemmolen.

Nieuw kantoor Gestel

Vanaf 6 september kunnen klanten hier ook uitwijken naar Sint-Michielsgestel. Daar opent Rabobank namelijk haar nieuwe kantoor in de plint van het Dommelsch Huys aan de Torenstraat. De Rabobank had in Gestel eerst een kantoor in de Hoefijzer. Dat oude winkelcomplex werd gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe centrumplan met onder meer het bouwplan van de Raadskamer.

Tatjana Schreuder, directeur van de Rabobank Hart van De Meierij vertelt: ,,We bewegen mee met de markt. Onze klanten pakken steeds gemakkelijker de telefoon, regelen bankzaken met de app of via een videogesprek op de computer. Omdat we steeds minder bezoekers krijgen in de kantoren is het niet langer rendabel om alle kantoren open te houden.”

Schijndel en Rooi ook dicht

Ze noemt de situatie in Schijndel en Sint-Oedenrode. ,,Het Rabobank Adviescentrum in Rooi was gedurende de corona al een tijd dicht. Ook het kantoor in Schijndel. We hebben besloten die kantoren niet meer te openen.” Mensen die hier nog een kantoorbezoek af willen leggen kunnen bijvoorbeeld naar het Rabobankkantoor in Veghel.

Geldmaat

Als de kantoren dicht zijn of gaan, dan is het ook logisch dat alle pinautomaten binnen in die kantoren niet meer bereikbaar zijn. Vaak zijn die wel nog buiten de panden beschikbaar. Omdat alle pinautomaten van de Rabobank, maar ook die van ING en de ABN Amrobank overschakelen naar de gele ‘Geldmaat’, is het nog niet helemaal duidelijk welke pinautomaten er precies overblijven.

Leegstand

Wat er met de lege kantoren gebeurt in Boxtel, Schijndel en Rooi, dat is ook niet niet bekend gemaakt. Voor Boxtel geldt dat dit het zoveelste lege pand wordt in de omgeving van de Stationsstraat. Alhoewel schuin aan de overkant het pand van de gestopte modezaak Theelen weer een nieuwe bewoners krijgt: Feestspecialist XXL. Dat bedrijf heeft in Tilburg al een vestiging en vanaf oktober komt Boxtel erbij.