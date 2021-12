Racetalent Max uit Gemonde ziet racelegende Max racehistorie schrijven: ‘Wat kan die man racen’

VIDEO Erry biedt fotosessie in kerststijl aan voor gezinnen met smalle beurs

SINT-OEDENRODE - Foto’s in kerststemming, in Rembrandt-stijl of in een oude barok-opstelling. Fotografe Erry Dortmans biedt deze fotosessies gratis aan voor gezinnen uit Meierijstad met een smalle beurs. ,,Ik heb graag iets over voor een ander.”

11 december