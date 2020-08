‘Rank en sierlijk’ wint het van ‘eenvoud in steen’

Volksuni­ver­si­teit mist steun in Meierij­stad, ‘Heel teleurstel­lend’

4 augustus SCHIJNDEL/VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Italiaanse taallessen in de Volksuniversiteit? Of cursussen Tai Chi, bloemschikken of existentiële filosofie? Het komt er in Meierijstad voorlopig niet van.