Rapport wijst AgriFood Capital op tekortkomingen

Hier komt in het kort de kritiek op op neer in het rapport ‘AgriFood Capital in beweging’, dat werd uitgevoerd door de rekenkamercommissies van Boxtel, Meierijstad en Bernheze. De onderzoekers constateerden dat het organisatiemodel van het samenwerkingsverband niet helder is. En dat de communicatie te vaak abstract is en er veel te vaak Engelse termen worden gebruikt.

Ook opbouwend

Het rapport is niet alleen kritisch, maar ook opbouwend. ,,Er wordt wel degelijk gepresteerd binnen AgriFood Capital", zegt Jan van den Heuvel, voorzitter van de Rekenkamercommissie Boxtel. ,,Maar er zijn ook veel zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Er moet een duidelijker organisatiemodel komen. En de regionale agenda moet veel beter vertaald worden naar de lokale agenda.” Ook de colleges van B en W en de gemeenteraden zelf blijven niet zonder kritiek. ,,Zij moeten hun rol veel beter pakken", zegt Hans Kessens, lid van de Rekenkamercommissie Meierijstad. ,,Colleges moeten de raden veel beter meenemen in het proces.” De onderzoekers vinden voorts dat kennisinstellingen als de HAS in Den Bosch, de ZLTO en de Technische Universiteit Eindhoven meer een leidende rol moeten krijgen op het gebied van innovatie.

‘Leermomenten’

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, voorzitter van de AgriFood Capital, spreekt van ‘leermomenten'. ,,Toen ik in Den Bosch begon, viel mij op dat hier in de regio bijna alles onder AgriFood wordt geschaard. Zelfs een fietspad van A naar B. En als ik dat als voorzitter al niet begrijp, dan begrijpen de gemeenteraadsleden én burgers het al helemaal niet. Daarom is het goed om zaken binnen de regionale samenwerking meer te scheiden.”

Ook Mikkers schrok van het taalgebruik. ,,De AgriFood Capital moest worldclass worden, las ik in een van de stukken. Je kunt ook zeggen keigoed, dat is volgens mij veel duidelijker.” Toch zijn er in het rapport volgens Mikkers ook veel positieve punten te noemen. ,,Projecten als Het Familievarken in Boekel, Foodsquad in Veghel en Datalab AgriFood in Den Bosch waren er zonder AgriFood Capital niet geweest.”

AgriFood Capital is nu bezig met het opstellen van de Strategische Visie voor de jaren 2020-2028. Hiervoor worden komende maanden alle gemeenteraden van de 17 deelnemende gemeenten benaderd.