Raspoliticus Fons van Elderen overleden: hij voelde haarfijn aan wat er speelde

‘Meneer Fons, kende me nog?’ Het was een vraag die de eind vorige week overleden oud-wethouder Fons van Elderen regelmatig kreeg. Niet vanwege zijn politieke carrière, die tussen 1974 en 2005 een belangrijk deel van zijn leven bepaalde. Nee, vooral vanwege zijn andere prominente rol in de Boxtelse samenleving: die van ‘schoolhoofd’ van de Angelaschool. Zo wat half Boxtel heeft bij meester Fons in de klas gezeten.

Bekendheid nam toe

Z’n bekendheid in het dorp nam gaandeweg alleen maar toe. Door onder meer de twee jaar dat hij als Prins Fons de Tweede over Eendengat regeerde. Maar vooral toch door zijn politieke activiteiten. Met name als de man van Boxtels Belang, een groepering waarvan hij aan de basis stond en die op het hoogtepunt in 1996 reikte tot vijf raadszetels. ,,Fons was een raspoliticus”, herinnert oud-wethouder Willie van de Langenberg zich. Hij maakte Van Elderen die hele periode van dertig jaar mee. ,,Hij voelde haarfijn aan wat er speelde in het dorp.”

Man van uitersten

Van Elderen was een man van uitersten. Impulsief ook, ad rem reagerend vaak, niet iemand die eens lekker achterover ging zitten voor een diepgaand gesprek. Meer de dorpspoliticus die dreef op z’n oneliners. Na een raadsvergadering wilde hij met zijn geestverwanten nog wel eens een weddenschapje sluiten. Wat de volgende dag de kop zou zijn boven het verslag in de krant. Of de verslaggever er inderdaad weer was ingetuind en Van Elderens juist voor de kop bedoelde boute uitspraak had overgenomen. Zodat, mooi meegenomen, Fons weer de politieke show had gestolen.

Seizoenskaart

,,De rol die Fons in zijn beginperiode vervulde als oppositieleider, die paste hem in feite ook het best”, aldus Van de Langenberg. ,,Altijd vanuit de gedachte om het te regelen voor de mensen. Fons was dé man van en voor het dorp. Als wethouder veranderde hij niet. Bleef zijn karakter trouw. Stond ook toen pal voor het liefst de gewone man.” Het illustreert waarom Fons van Elderen, geboren Eindhovenaar, tot het laatst een seizoenskaart had van vv Eindhoven en juist niet van het rijke PSV.

Van Elderen was een bijzonder mens, die bijzondere dingen deed. Verkiezingsstunts uithaalde, rapporten liet lekken als het hem uitkwam, midden in de nacht met de verslaggever naar het gemeentehuis ging om hem ‘iets’ te laten zien en een ‘dealtje’ in de wandelgangen niet schuwde. Maar ook een familieman. Zeker nadat hij de politiek in 2005 verliet. En gaandeweg zijn prominente rol in de samenleving liet voor wat die was. Met carnaval op vakantie ging en meer en meer ging genieten van andere zaken. Samen met zijn vrouw Jeanne, kinderen en kleinkinderen. Donderdag kwam daaraan na een ziekbed op 76-jarige leeftijd een einde.